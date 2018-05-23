До Києва прибули перші фіналістки Ліги чемпіонів: фото та відео

Перша команда, яка зіграє фінал жіночої Ліги чемпіонів – німецький "Вольфсбург" – вже прибула до Києва.

Нагадаємо, 24 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського о 19:00 годині відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів. У матчі за звання найкращої команди Європи зійдуться німецький "Вольфсбург" та французький "Ліон".

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Гравці "Вольфсбургу" прибули ще напередодні – 22 травня.

Варто додати, що це вперше в історії Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок.

До слова, під час матчу серед вболівальників жіночого фіналу буде розіграно двадцять квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловічих команд 26 травня.

Варто додати, що напередодні дівчата з "Вольсбургу" виграли Чемпіонат Німеччини четвертий рік поспіль.

Чемпіонками своєї країни є і футболістки "Ліону".