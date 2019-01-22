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      До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу: бійцям потрібна кров

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      До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу
      До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу / Ілюстративне фото

      До Києва привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).

      Здати кров для бійців можна у центрі крові на території військового госпіталю в Києві, з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00, повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова.

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      Окрім здачі крові, всіх небайдужі можуть принести бійцям чай, каву, йогурти, соки, ковбасу, сир та солодощі. З одягу дуже потрібні спортивні костюми, футболки, куртки та шапки. Щодо ліків, то потрібен "Дексалгін" та "Кетонів" в ампулах, а також пелюшки під рани.

      Народ, знайдіть кілька хвилин допомогти нашим захисникам, вони в крижаних окопах, а ми спимо в теплих ліжках. Все необхідне ми дістаємо і купуємо для поранених, ми так само – частина держави і треба один одному допомагати,
      – написала Юсупова.

      Волонтерка також вказала у своєму дописі свої координати, контакти та номер банківської картки для пожертв.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Києва Волонтери
      Джерело: 24 канал
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