До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу: бійцям потрібна кров

До Києва привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).

Здати кров для бійців можна у центрі крові на території військового госпіталю в Києві, з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00, повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова.

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Окрім здачі крові, всіх небайдужі можуть принести бійцям чай, каву, йогурти, соки, ковбасу, сир та солодощі. З одягу дуже потрібні спортивні костюми, футболки, куртки та шапки. Щодо ліків, то потрібен "Дексалгін" та "Кетонів" в ампулах, а також пелюшки під рани.

Народ, знайдіть кілька хвилин допомогти нашим захисникам, вони в крижаних окопах, а ми спимо в теплих ліжках. Все необхідне ми дістаємо і купуємо для поранених, ми так само – частина держави і треба один одному допомагати,

– написала Юсупова.

Волонтерка також вказала у своєму дописі свої координати, контакти та номер банківської картки для пожертв.