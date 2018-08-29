До Києва їде австрійський канцлер

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц відвідає Київ 4 вересня. Політик заявив, що хоче "поглибити добрі двосторонні політичні, економічні та культурні відносини".

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на австрійське інформаційне агентство APA.

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Протягом зустрічі Курц планує зустрітися з президетом України Петром Порошенком, а також з мером Києва Віталієм Кличком. Під час переговорів основну увагу буде приділено головуванню Австрії в ЄС, двостороннім відносинам між Австрією і Україною і внутрішній політичній ситуації в Україні з особливим наголосом на Донбас.

Себастьяну Курцу – 31 рік. На момент вступу на посаду він був наймолодшим главою уряду у світі. Курц відомий в Європі своєю жорсткою антиміграційною риторикою.

Раніше Австрія вже опинилася в центрі скандалу після запрошення Володимира Путіна на весілля глави австрійського МЗС. Курц опісля заявив, що це не вплине на офіційну політику Австрії.