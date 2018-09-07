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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

До контрольних пунктів "Каланчак" і "Чаплинка" виїхала пересувна лабораторія

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До кордонних пунктів Херсонщини "Каланчак" і "Чаплинка" вирушила військового пересувна лабораторія з Маріуполя. Її можливості дозволяють дослідити, які хімічні сполуки знаходяться та у якій концентрації у ґрунті та повітрі на території забрудненою заводом "Титан".

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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Вона повідомила про те, що під час екстренної наради голова Херсонської обласної державної адміністарції Андрій Гардєєв оголосив нову версію екологічної катастрофи в Криму. Він уточнив, що розглядається версія про навчання російських військових, які зі зброї могли вразити на територію заводу "Титан".

За його словами, через пошкодження заводу і стався такий викид. Гардєєв аргументує це тим, що раніше викиди були й раніше, однак у таких масштабах, щоб кислотні сліди були повсюди – вперше.

Зазначається, що у п’ятницю, 7 вересня, о 15 годині буде відправлена перша партія дітей із семи населених пунктів, які межують із КПП та заводом "Титан". Першим населеним пунктом буде Преображенка. Скарг наразі у дітей немає, однак влада працює на упередження.

Нагадаємо, у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України Новини Криму Надзвичайні ситуації Хімвикид в Армянську Діти і неповнолітні Екологія
Джерело: 24 канал
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