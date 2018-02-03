До Криму прибули німецькі депутати і зробили обурливу заяву про роботу Adidas та інших на півострові

У суботу, 3 лютого, до анексованого Криму прибула делегації парламентаріїв Німеччини. Члени цієї делегації у відповідь на обурення України щодо незаконної роботи у Криму німецький компаній заявили, що німецький бізнес повинен сам вирішувати, з якими регіонами йому працювати.

Про це повідомляє "РИА Новости".

У грудні 2017 року з'явилась інформація про те, що попри заборону, у Криму надалі працюють Adidas, Puma та інші компанії. Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що держава вживе заходів щодо німецьких компаній, які попри санкції працюють в анексованому Криму.

Видання уточнило, що до Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв у складі трьох регіональних парламентів ФРН. Делегація пробуде в Криму до 9 лютого. До її складу увійшли депутати від правої партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни: Берлін, Бранденбург і Рейн-Вестфалія.

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"Санкції ніколи не приводили до успіху, ми дивимося на них дуже критично. Німецькі фірми самі повинні вирішувати, в яких регіонах їм працювати", – сказав депутат парламенту Берліна Уве Бронзон, коментуючи заяву Клімкіна.

"Після цієї поїздки ми зможемо зробити деякі рекомендації для німецьких фірм, як поводитися в Криму", – додав депутат земельного парламенту Північного Рейну-Вестфалії Рорер Бекамп.