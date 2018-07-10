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Телеканал новин 24 Новини Новини України

До лідера праворадикальної організації, яка скоювала напади на людей, прийшли з обшуками

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Обшуки у Мазура
Обшуки у Мазура / Фото з соцмереж

Поліція проводить обшук вдома у координатора націоналістичної організації С14 Сергія Мазура.

Про це повідомляють учасники праворадикальної організації у Facebook.

Читайте також: Представники націоналістичних організацій пояснили, чому знищили табір ромів

"Поліція проводить обшук у координатора Сергія Мазура. Надумали причину, вломилися в квартиру, порушили право на захист", – пише один з учасників.

Вони закликали їхати до помешкання лідера організації. Кілька десятків членів угрупування вже перебувають на місці події. Є інформація, що націоналісти заблокували правоохоронців сміттєвими баками.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".

Що таке С14? С14 існує з 2010 року. До цього її члени виступали разом із націоналістичною партією ВО "Свобода". Назва руху – відсилання до вислову американського нациста Девіда Лейна, яка в перекладі звучить так: "Ми маємо забезпечити існування нашого народу та майбутнє для білих дітей". В оригіналі лозунг містить 14 слів. З 2014 року офіційно зареєстрована в Мін’юсті як "Громадська організація СІЧ-С14". Серед членів С14 є чимало людей, яких звинувачують у скоєні тяжких злочинів. В листопаді 2017 С14 внесли до списку міжнародних терористичних організацій. Про це йдеться на сайті консорціуму Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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