"До людей ставимось, як до худоби": Зеленського шокував стан харківських заводів – відео

Йдеться про харківські заводи, що належать державному концерну "Укроборонпром". Главу держави вразила, зокрема, статистика – за 10 років місцевий авіаційний завод побудував всього один танк.

Основною причиною такої ситуації Зеленський вважає низький рівень заробітних плат та умов праці для працівників заводів. Про це він розповів під час брифінгу у Харкові.

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Президент наголосив, що поспілкувався з людьми і тепер знає про їхні низькі зарплати та великі заборгованості, які не виплачують робітникам. Він додав, що не розуміє, як можна працювати на державу за 3,5 тисячі гривень, і почуватися при цьому людиною.

Є й інші умови, в яких люди працюють. Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщені де була температура нуль градусів. Як до худоби ставимося до людей, а потім хочемо, аби вони поважали владу, Україну, нікуди не їхали, і в нас працювали,

– наголосив Зеленський.

До слова, свою харківську промову він розпочав зі слів про те, що дуже змерз. Мовляв, усі харківські будівлі, в яких він побував, – дуже холодні.

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Втім, найбільше Зеленського обурила ситуація з Харківським авіаційним заводом та заводом імені Малишева.

Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували. А статистика така, що за радянських часів – 900 танків на рік. Що відбувається з нашими підприємствами?

– запитав глава держави.

Він також додав, що хоче, аби прем’єр зібрав уряд і з’ясував, хто замовник, і чому завод виробляє так мало танків, а також, що робити із заборгованостями та іншими проблемами.

Зеленський про харківські заводи: відео (з 7 хвилини)