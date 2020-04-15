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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      До людей ставляться як до баранів, – журналіст про "барикади" біля храму у Дніпрі

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      В Дніпрі вирили траншею перед входом у храм УПЦ МП / Фейсбук-сторінка Миколи Лисенка

      У Дніпрі вирили глибоку траншею біля входу до церкви УПЦ МП, де на Вербну неділю парафіян причащали з однієї ложки. Ця ситуація викликала шквал обговорень – одні підтримують таке рішення, інші ж вважають це абсурдом.

      "Це ставлення до громадян як до баранів – поставити барикаду, межу, паркан і так вони не перестрибнуть. Ні, так не можна, потрібно людям пояснювати", – сказав журналіст Сакен Аймурзаєв в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

      Більше про це Відповідь на порушення: у Дніпрі перед храмом УПЦ МП вирили траншею – фото

      Він вважає, що влада має зараз особливо пояснювати людям, чому варто залишатись вдома і не йти до церкви.


      У Дніпрі перед храмом УПЦ МП вирили траншею / Фото з фейсбук-сторінки Миколи Лисенка

      "Зараз медикам і владі не до церков, ритуалів та церемоній, враховуючи, що чинний президент і його команда не настільки схильна до релігійних переживань, як, до прикладу, Петро Порошенко, це десь в них на 18 місці. Але треба пояснювати безкінечно", – пояснив Аймурзаєв.

      Журналіст додав, що релігійні громади України мають брати приклад з католицької церкви, яка перейшла на режим онлайн.

      "Церкви треба перевести в онлайн так як це сталось з католицькою церквою. Всі бачили трансляції з Великоднього богослужіння, де Папа Римський стоїть один на одній з найголовніших площ християнського світу Святого Петра, і нічого. Ось цим треба займатись", – зазначив він.

      Що каже УГКЦ та УПЦ про карантин 

      • УГКЦ та УПЦ закликають залишатись вдома та дивитись богослужіння онлайн.
      • Пасхальні кошики можна освятити у своїх домівках, покропивши їх свяченою водою під час трансляції літургії.
      • УГКЦ звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя. 

      Більше про обмеження у Церкві на час Великодніх свят – читайте у матеріалі 24 каналу.


      Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 канал

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: УПЦ МП Коронавірус COVID-19 Релігія Новини Дніпра Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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