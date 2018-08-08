14:38
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До міжнародного дня кота: найвідоміші улюбленці в кіно

1706 Читать новость на русском
Найвідоміші коти з фільмів
Найвідоміші коти з фільмів / 24 Канал

Всі настільки обожнюють цих пухнастих створінь, що навіть виділили їх окремий день в році, коли їх можна заобіймати до смерті. І на це будуть зовсім законні підстави, бо саме 8 серпня щороку святкують Міжнародний день кота!

У цей без сумніву святковий день, LifeStyle 24 вирішив нагадати вам тих котиків, які стали прикрасою легендарних фільмів та мультиків.

Читайте також: Як коти займаються йогою: курйозна добірка

Салем ("Сабріна юна відьма")

Отак, почнемо з дитинства. Всі пам’ятають цього іронічного кота, який дуже допомагав юній відьмі Сабріні. Однак насправді це чаклун, якого помістили в тіло тварини за те, що він спробував захопити світ. Наївний!

Найкращі моменти з котом Салемом – дивіться відео: 

Гарфілд

Ще один неймовірно милий персонаж із дитинства. І це товстий, ледачий кіт, який лише те і робить, що їсть та знущається над своїм господарем. Тобто живе життям звичайного кота.

Читайте також: Коли коти стають "рідкими": весела фотодобірка

Смішний момент з фільму "Гарфілд" – дивіться відео: 

Кіт Саймона

Уся мережа шаленіє від цього кота і ви, впевнені, також. Саймон – це голодний домашній кіт, який готовий піти на усе, аби його лише нагодували.

Читайте також: Чому коти так люблять ховатись у коробках

Кіт Саймона, 1 серія – дивіться відео: 

Містер Бігглсворт ("Остін Павер")

Цей харизматичний кіт Доктора Зло пам’ятають усі. А ще краще пам’ятають оцю фразу: "Коли доктор Зло сердиться, то містер Бігглсвор засмучується. А коли Бігглсвор засмучується – люди ПОМИРАЮТЬ".

Фрагмент з фільму "Остін Павер" – дивіться відео: 

Grumpy Cat

Цей кіт спочатку прокинувся зіркою інтернету, ставши одним із найпопулярніших мемів. А потім зіграв головну роль у фільмі. Одним словом: улюбленець публіки.

Фрагмент із фільму "Grumpy Cat" – дивіться відео: 

Криволапик (Гаррі Поттер) 

У книжці "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Гаррі Поттер, Рон Візлі та Герміона Ґрейнджер побачили великого рудого кота в магазині "Магічний звіринець" на алеї Діаґон, куди завітали для того, щоб Рон показав спеціалісту свого старого пацюка – Скеберса. Кіт стрибнув на Рона, що обурило хлопця. Проте тварина дуже сподобалася Герміоні, тому вона його і придбала.

Що примітно, цей кіт був нізлом (розумна котоподібна істота). 


Кіт Криволапик

Теги: LifeStyle світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
сьогодні, 13:55 Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
Чемпіон світу з легкої атлетики загинув у ДТП
сьогодні, 14:03 Чемпіон світу з легкої атлетики загинув у ДТП
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Москві знайшли мертвим актора-опозиціонера Олексія Девотченка
 5 листопада 2014 , 20:04
Спільна прес-конференція Трампа і Путіна: деталі переговорів
 16 липня , 19:37
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук