До МОЗ їде медіатор: проблеми Скалецької з колективом спробують розв'язати у незвичний спосіб

Складні відносини міністерки Зоряни Скалецької з колективом МОЗ виникли через помилки комунікації. Так вважають в уряді, про що заявив прем'єр Гончарук у парламенті 4 жовтня. Сама ж Скалецька планує розв'язати проблеми цих відносин за допомогою медіаторів – незалежних сторонніх посередників.

"Переконаний, що професійні люди знайдуть між собою спільну мову. Те, що зараз відбувається – це просто помилки комунікації", – сказав Гончарук у Раді.

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За його словами, ситуація у міністерстві склалася дуже неоднозначна. Але у підсумку очільниця відомства знайде спільну мову з колективом.

Я дуже добре знаю персонально десятки колег, які працюють в МОЗ. У мене є абсолютна довіра міністру. Я абсолютно переконаний, що це фахова, розумна людина і вона найближчим часом побудує команду, яка здатна буде досягати всіх цілей,

– наголосив прем'єр.

Тим часом Зоряна Скалецька у фейсбуці написала, у який спосіб планує свої проблеми з колективом міністерства залагоджувати. Міністерка зазначила, що мала "перемовини з Національною асоціацією медіаторів України для отримання експертної підтримки у проведенні діалогу всередині МОЗ".

Скалецька наголосила: "Готуємося до проведення спеціальної роботи із усіма конфліктуючими сторонами", особливо "між сторонами, у яких виник особистий конфлікт".

Зауважимо, що 2 жовтня Скалецка зустрічалася із колективом МОЗ. Водночас керівниця одного з директоратів міністерства Ірина Литовченко поширила в мережі пост про те, що запланований діалог не вдався.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час зустрічі з представниками МОЗ щодо скандалу з командою Уляни Супрун відмовилася відповідати на питання колективу.



Просто взяла і пішла...



"Рада була нашому діалогу, ви дєржітесь здесь!"

ПЗДЦ ‍♂️ pic.twitter.com/pfjqFWeo5g — Chile Pepper (@ChilePepper_13) October 3, 2019

Конфлікт у МОЗ розгорівся 24 вересня, коли працівники двох директоратів звернулися до прем'єра Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому заявили про політичний тиск на працівників установи.

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