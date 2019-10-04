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      До МОЗ їде медіатор: проблеми Скалецької з колективом спробують розв'язати у незвичний спосіб

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      Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ
      Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ / prm.ua

      Складні відносини міністерки Зоряни Скалецької з колективом МОЗ виникли через помилки комунікації. Так вважають в уряді, про що заявив прем'єр Гончарук у парламенті 4 жовтня. Сама ж Скалецька планує розв'язати проблеми цих відносин за допомогою медіаторів – незалежних сторонніх посередників.

      "Переконаний, що професійні люди знайдуть між собою спільну мову. Те, що зараз відбувається – це просто помилки комунікації", – сказав Гончарук у Раді.

      Читайте також: Не я цю війну почала, але я її завершу – Скалецька про конфлікт у МОЗ

      За його словами, ситуація у міністерстві склалася дуже неоднозначна. Але у підсумку очільниця відомства знайде спільну мову з колективом.

      Я дуже добре знаю персонально десятки колег, які працюють в МОЗ. У мене є абсолютна довіра міністру. Я абсолютно переконаний, що це фахова, розумна людина і вона найближчим часом побудує команду, яка здатна буде досягати всіх цілей,
      – наголосив прем'єр.

      Тим часом Зоряна Скалецька у фейсбуці написала, у який спосіб планує свої проблеми з колективом міністерства залагоджувати. Міністерка зазначила, що мала "перемовини з Національною асоціацією медіаторів України для отримання експертної підтримки у проведенні діалогу всередині МОЗ".

      Скалецька наголосила: "Готуємося до проведення спеціальної роботи із усіма конфліктуючими сторонами", особливо "між сторонами, у яких виник особистий конфлікт".

      Зауважимо, що 2 жовтня Скалецка зустрічалася із колективом МОЗ. Водночас керівниця одного з директоратів міністерства Ірина Литовченко поширила в мережі пост про те, що запланований діалог не вдався.

      Конфлікт у МОЗ розгорівся 24 вересня, коли працівники двох директоратів звернулися до прем'єра Олексія Гончарука з відкритим листом, в якому заявили про політичний тиск на працівників установи.

      Читайте також: Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Скандал Зоряна Скалецька Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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