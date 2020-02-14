До Одеси прибув контейнеровоз із Китаю з хворим екіпажем: чи виявили в них коронавірус

У порту Одеси зустріли судно, яке наприкінці січня вийшло з Китаю. Раніше у шести членів його екіпажу піднялася температура, однак за деякий час всі начебто одужали. Тому українські медики провели медичний огляд, чи немає в команди корабля симптомів коронавірусу.

Як повідомляє ТСН, за результатами перевірки, у жодного члена екіпажу немає зовнішніх ознак коронавірусу. Усім надали так звану вільну практику, тобто корабель може стояти в порту, а команда за необхідності – виходити в місто. Цікаво, що з 25 членів екіпажу троє є українцями, дев’ятеро – громадяни Китаю та тринадцять мають громадянство Шрі-Ланки.

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Остаточний висновок медики зробили на підставі звіту капітана про стан здоров’я моряків, а також за результатами зовнішнього огляду та вимірювання температури. Перевірку судна проводили фахівці санітарно-карантинного відділу Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

За словами епідеміологів, відколи корабель вийшов з Китаю інкубаційний період захворювання на коронавірус вже минув. Навіть після того, як у шести членів екіпажу була висока температура, уже минуло понад 14 днів. А нових хворих після цього не було. Медики кажуть, що висока температура моряків стала наслідком звичайнісінької застуди.

Медики додають, що вантаж перевіряти не будуть, оскільки в цьому немає сенсу. Судно має пробути в Одеському порту дві доби, а потім вирушить далі згідно з планами судновласника.

Що відомо про цей контейнеровоз із Китаю та його хворий екіпаж

Мовиться про трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM URAL. На початку січня 2020 року судно завантажилось у портах Китаю. А 27 числа корабель побував в одному з портів Шрі-Ланки, і там у шести членів команди була висока температура. 29 січня у компанії CMA CGM заявили про те, що команда вже є здоровою.

Після Шрі-Ланки судно побувало в портах Єгипту, Лівії та Туреччині, а 12 лютого – в румунській Констанці. Через прибуття контейнеровоза до Одеси та поширення коронавірусу світом медиків одеської санітарно-карантинною служби привели у підвищену готовність. Медичний огляд всіх членів екіпажу провели одразу після швартування корабля. Крім того, за шість годин до прибуття капітан судна вислав санітарний бюлетень, який підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Що було б, якби одеські медики виявили на судні хворого

негайно було б введено в дію оперативний план протиепідемічних заходів,

хворого з підозрою на коронавірус відправили б до суднового ізолятора або ізолятора порту,

далі хворого госпіталізували б на береговій госпітальній базі,

судно поставили би на карантин і провели б там відповідні медико-санітарні заходи.

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Що відомо про новий коронавірус із Китаю

Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб із 60 347 інфікованих.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердили. Щоправда, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування.

Наприкінці січня Україна відправили до Китаю два літаки задля евакуації своїх громадян. Загалом додому повернулися 415 українців.

11 лютого мала відбутися нова евакуація українців із Уханю, але вилетіти їм не вдалося нібито через технічні причини, які не залежать від посольства України у КНР.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу