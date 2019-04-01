До Одеси прибувають військові кораблі НАТО: фото

До морського порту Одеси вже прибули два фрегати НАТО. Першим у порту Одеси з’явилося канадське судно "Торонто". Тепер в Одеському морському порту має пришвартуватися інший корабель Північноатлантичного альянсу – іспанський фрегат "Санта-Марія".

24 канал повідомляв, що у наступний день після президентських виборів в Україні, 1 квітня, в Одесу мають прибути два кораблі НАТО. Командири цих суден мають провести в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади. Окрім того, представники НАТО проведуть спільні навчання з військовими ВМС.

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Слід зазначити, що 1 квітня обидва кораблі можна буде оглянути всім охочим. Оглянути фрегат "Торонто" можна буде 13:00 до 17:00, а "Санта Марію" – з 16:00 до 19:00, передає "Думська".

У мережі вже з’явились знімки канадського фрегата у порту Одеси.

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угруповання кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.







Фрегати НАТО увійшли в порт Одеси

Що відомо про іспанський фрегат "Санта-Марія"? Він є першим з шести іспанських фрегатів однойменного типу, побудований компанією Bazan на основі дуже вдалих американських фрегатів типу Oliver Hazard Perry. Прийнятий до складу іспанських ВМС в жовтні 1986 року.

Довжина корабля – 139 метрів, ширина – 14,3, осідання – 8,6 метрів. Водотоннажність становить близько 4000 тонн. Розганяється до 30 вузлів. На борту різне артилерійське, торпедне та зенітне озброєння, а також – протикорабельні ракети Harpoon. Авіаційне озброєння – вертоліт SH-60 Seahawk.

Що відомо про фрегат "Торонто"? Цей корабель став четвертим канадським фрегатом типу "Галіфакс" і був прийнятий до складу ВМС Канади в липні 1993 року. Повна водотоннажність – близько 5000 тонн, довжина – 134 метри, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Швидкість становить близько 30 вузлів. На борту розміщене артилерійське, торпедне та ракетне озброєння. Авіація – вертоліт Sikorsky SH-148.