12:48
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      До Одеси прибувають військові кораблі НАТО: фото

      7112 Читать новость на русском
      Кораблі НАТО увійшли в порт Одеси
      Кораблі НАТО увійшли в порт Одеси / Думська

      До морського порту Одеси вже прибули два фрегати НАТО. Першим у порту Одеси з’явилося канадське судно "Торонто". Тепер в Одеському морському порту має пришвартуватися інший корабель Північноатлантичного альянсу – іспанський фрегат "Санта-Марія".

      24 канал повідомляв, що у наступний день після президентських виборів в Україні, 1 квітня, в Одесу мають прибути два кораблі НАТО. Командири цих суден мають провести в Одесі зустрічі з командуванням ВМС ЗСУ і представниками місцевої влади. Окрім того, представники НАТО проведуть спільні навчання з військовими ВМС.

      Читайте також: Чи пов'язаний захід кораблів НАТО у Чорне море з виборами президента в Україні

      Слід зазначити, що 1 квітня обидва кораблі можна буде оглянути всім охочим. Оглянути фрегат "Торонто" можна буде 13:00 до 17:00, а "Санта Марію" – з 16:00 до 19:00, передає "Думська".

      У мережі вже з’явились знімки канадського фрегата у порту Одеси.

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угруповання кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.




      Фрегати НАТО увійшли в порт Одеси

      Що відомо про іспанський фрегат "Санта-Марія"? Він є першим з шести іспанських фрегатів однойменного типу, побудований компанією Bazan на основі дуже вдалих американських фрегатів типу Oliver Hazard Perry. Прийнятий до складу іспанських ВМС в жовтні 1986 року. 

      Довжина корабля – 139 метрів, ширина – 14,3, осідання – 8,6 метрів. Водотоннажність становить близько 4000 тонн. Розганяється до 30 вузлів. На борту різне артилерійське, торпедне та зенітне озброєння, а також – протикорабельні ракети Harpoon. Авіаційне озброєння – вертоліт SH-60 Seahawk.

      Що відомо про фрегат "Торонто"? Цей корабель став четвертим канадським фрегатом типу "Галіфакс" і був прийнятий до складу ВМС Канади в липні 1993 року. Повна водотоннажність – близько 5000 тонн, довжина – 134 метри, ширина – 6,5, осадка – 7,1 метра. Швидкість становить близько 30 вузлів. На борту розміщене артилерійське, торпедне та ракетне озброєння. Авіація – вертоліт Sikorsky SH-148.

      blog_ava
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      30994
      Теги: Новини України Новини Одеси Водний транспорт НАТО Чорне море
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      сьогодні , 12:22 Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      Блог Соцмережі 2280
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      7735
      Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      сьогодні , 12:10 Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      Яніна Ткачук 3097
      Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко
      сьогодні , 11:29 Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко
      Альона Захарова 9139
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 30993
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук