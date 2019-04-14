До Одеси привезли 35 військових джипів Hummer для ЗСУ

Сполучені штати Америки надали Україні 35 бойових машин Hummer, які згодом мають отримають військові підрозділи Збройних сил України. Ці джипи вже розвантажили в Одесі.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час перебування в 58-й окремій мотопіхотній бригаді в Конотопі.

Читайте також: Українські військові випробували новий потужний радар: вражаюче відео

За його словами, партнери України за останній час збільшили рівень військово-технічної допомоги, в першу чергу це стосується США. Полторак зазначив, що вся допомога відразу спрямовується безпосередньо до бойових підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення.

В Одесі розвантажили бойові машини Hummer – 35 машин. З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення,

– відповів міністр оборони України.

Що відомо про Hummer? Наразі бойовий джип Hummer є основним легким бронеавтомобілем американської армії і випускається у більш ніж двадцяти модифікаціях. Випускаються варіанти відрізняються компонуванням і обладнанням – від найпростішої базової моделі відкритого військового вантажівки до санітарної машини. Зазначимо, що українські військові вже мають певний досвід роботи з автомобілями цієї марки – кілька одиниць раніше були поставлені в миротворчі підрозділи ЗСУ.

Скільки допомоги Україна отримала від США

Як розповів глава оборонного відомства, протягом останнього часу США надали допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів. Це, зокрема, протитанкові засоби Javelin, сучасні засоби радіозв’язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати.