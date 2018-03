До офісів компанії Cambridge Analytica прийшли з обшуками

Поліція Британії почала обшуки в компанії Cambridge Analytica, яка викрала особисті дані понад 50 мільйонів користувачів в Facebook для потреб передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Дозвіл на обшук дав суд.

За даними журналістів Sky News, обшуки в Cambridge Analytica проводять 18 поліцейських, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?

Нагадаємо, скандал навколо компанії розгорівся 17 березня після розслідування The New York Times і The Guardian, які встановили, що професор психології Кембриджського університету Олександр Коган через створений ним додаток "This is your digital life" на платформі соцмережі, який повинен був складати психологічний портрет користувача, передав дані про користувачів Facebook третім особам, у тому числі компанії Cambridge Analytica. Передбачається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році.



Після цього Facebook виявилася під вогнем критики, акції компанії за підсумками торгів 19 березня впали в ціні на 7%. Історія також спричинила за собою зниження котирувань паперів технологічних компаній по всьому світу. Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відреагував на величезний скандал навколо Facebook та зазначив, що компанія несе відповідальність за захист даних користувачів. І якщо вона не може цього зробити, значить – не заслуговує на те, щоб надавати послуги користувачам.