02:10
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      До останнього подиху захищав країну: на Львівщині попрощалися із загиблим українським бійцем

      160 Читать новость на русском

      На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим – навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який захищав від окупантів свій рідний Донбас.

      Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське, 25 грудня він загинув від ворожої кулі.

      Читайте також: "П'яних терористів чути здалеку": бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на передовій

      Воювати Євген пішов ще в травні 2014 року після блокади його рідного Маріуполя.

      З чистим серцем віддав усього себе до кінця. Чотири роки воював. Спершу в батальйоні Донбас, потім пішов у лави ЗСУ. І ось, як бачите, до останнього подиху захищав Батьківщину й помер під час виконання бойових обов'язків,
      – зазначив Дмитро, брат загиблого.

      На війні Євген познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мар'яною. Маріуполець та роздільчанка разом пройшли Ілловайський котел і Дебальцеве.

      Євген Тоненьковий з дружиною
      Євген Тоненьков з дружиною Мар'яною

      Голова Роздільської селищної ради Марія Рогуля запевнила: пара не могла жити спокійно, поки на сході країни йшли військові дії. Тому й вирішили обоє служити за контрактом в зоні АТО.

      Мар'яна захищала країну навіть під час вагітності. У донбаському Мангуші потрапила під обстріл – тоді Євген закривав її своїм тілом. Згодом у пари народився син Сашко. У лютому 2019 року йому виповниться три роки.

      "Війна поєднала їхні долі, війна їх і розлучила", – розповів батько жінки.

      Війна на Донбасі
      Прощання із загиблим бійцем

      Поховали Євгена у Роздолі, рідному селищі дружини. На похорон героя прийшли і його товариші по службі. Згадують чоловіка як вірного й хороброго побратима й наголошують – Євген мав загострене відчуття справедливості й дуже рвався закінчити війну якнайскоріше.

      Нагадаємо, 28 грудня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Маріуполя Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 грудня: заява Епіфанія про перенесення Різдва та вибух автобуса в Єгипті
      28 грудня , 22:15 Головні новини 28 грудня: заява Епіфанія про перенесення Різдва та вибух автобуса в Єгипті
      3447
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      18070
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 грудня , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 1978
      "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      28 грудня , 22:00 "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин
      Іван Яковина 377
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Досить дивне рішення, – реакція МінТОТ на зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом
       28 грудня , 13:02
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Раванеллі може повернутись у Арсенал-Київ
       23 вересня , 09:14
      Реал і Челсі готують суперобмін зірковими футболістами
       5 листопада , 19:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук