До останнього подиху захищав країну: на Львівщині попрощалися із загиблим українським бійцем

На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим – навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який захищав від окупантів свій рідний Донбас.

Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське, 25 грудня він загинув від ворожої кулі.

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Воювати Євген пішов ще в травні 2014 року після блокади його рідного Маріуполя.

З чистим серцем віддав усього себе до кінця. Чотири роки воював. Спершу в батальйоні Донбас, потім пішов у лави ЗСУ. І ось, як бачите, до останнього подиху захищав Батьківщину й помер під час виконання бойових обов'язків,

– зазначив Дмитро, брат загиблого.

На війні Євген познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мар'яною. Маріуполець та роздільчанка разом пройшли Ілловайський котел і Дебальцеве.



Євген Тоненьков з дружиною Мар'яною

Голова Роздільської селищної ради Марія Рогуля запевнила: пара не могла жити спокійно, поки на сході країни йшли військові дії. Тому й вирішили обоє служити за контрактом в зоні АТО.

Мар'яна захищала країну навіть під час вагітності. У донбаському Мангуші потрапила під обстріл – тоді Євген закривав її своїм тілом. Згодом у пари народився син Сашко. У лютому 2019 року йому виповниться три роки.

"Війна поєднала їхні долі, війна їх і розлучила", – розповів батько жінки.



Прощання із загиблим бійцем

Поховали Євгена у Роздолі, рідному селищі дружини. На похорон героя прийшли і його товариші по службі. Згадують чоловіка як вірного й хороброго побратима й наголошують – Євген мав загострене відчуття справедливості й дуже рвався закінчити війну якнайскоріше.

Нагадаємо, 28 грудня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення.