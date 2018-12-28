До останнього подиху захищав країну: на Львівщині попрощалися із загиблим українським бійцем
На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим – навідником 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який захищав від окупантів свій рідний Донбас.
Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське, 25 грудня він загинув від ворожої кулі.
Читайте також: "П'яних терористів чути здалеку": бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на передовій
Воювати Євген пішов ще в травні 2014 року після блокади його рідного Маріуполя.
З чистим серцем віддав усього себе до кінця. Чотири роки воював. Спершу в батальйоні Донбас, потім пішов у лави ЗСУ. І ось, як бачите, до останнього подиху захищав Батьківщину й помер під час виконання бойових обов'язків,
– зазначив Дмитро, брат загиблого.
На війні Євген познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мар'яною. Маріуполець та роздільчанка разом пройшли Ілловайський котел і Дебальцеве.
Євген Тоненьков з дружиною Мар'яною
Голова Роздільської селищної ради Марія Рогуля запевнила: пара не могла жити спокійно, поки на сході країни йшли військові дії. Тому й вирішили обоє служити за контрактом в зоні АТО.
Мар'яна захищала країну навіть під час вагітності. У донбаському Мангуші потрапила під обстріл – тоді Євген закривав її своїм тілом. Згодом у пари народився син Сашко. У лютому 2019 року йому виповниться три роки.
"Війна поєднала їхні долі, війна їх і розлучила", – розповів батько жінки.
Прощання із загиблим бійцем
Поховали Євгена у Роздолі, рідному селищі дружини. На похорон героя прийшли і його товариші по службі. Згадують чоловіка як вірного й хороброго побратима й наголошують – Євген мав загострене відчуття справедливості й дуже рвався закінчити війну якнайскоріше.
Нагадаємо, 28 грудня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення.
Вибір редакції
-
Справа проти Авакова в Росії: міністр назвав умову, за якої дасть свідчення Генпрокуратурі РФсьогодні , 00:58
-
Митрополит Епіфаній назвав дату надання Томосу Українській церкві28 грудня , 23:39
-
"Екзархати в Європі і Азії": РПЦ придумала відповідь через підтримку України Константинополем28 грудня , 23:04