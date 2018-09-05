До парамілітарного угруповання Словенії входять бійці, які воювали в Україні

У складі словенського парамілітарного угруповання "Штирська варта" перебувають бійці з досвідом бойових дій у різних частинах світу, зокрема в Україні. Члени угруповання проходять навчання вже більше року.

Про це заявив лідер формування, екс-кандидат у президенти Словенії Андрей Шишко, повідомляє RTVslo.

Нещодавно в соціальних мережах ультраправі, які називають себе "Штирська гвардія", розмістили кадри зібрання у невстановленому місці, чим викликали стурбованість громадськості та правоохоронців.

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Шишко розповів журналістам, що серед учасників організації є колишні військові збройних сил Словенії, а також люди з бойовим досвідом. Лідер формування також зазначив, що серед членів "Штирської варти" є і такі, що брали участь у збройних конфліктах по всьому світу – "від Афганістану до України". При цьому Шишко не уточнив, у яких роках і на чиїй стороні в Україні воювали бійці його організації.

Словенські правоохоронці вже розпочали перевірку інформації щодо діяльності формування. Сам Шишко стверджує, що значна частина поліції і спецслужб перебувають на його стороні.

Дивіться відео про бійців, які входять до "Штирської варти":