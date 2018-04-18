До півметра води у підвалах: жителі Черкас потерпають від танення снігу

А у Черкасах досі не можуть оговтатись від сніжного березня. Тала вода не стікає у Дніпро, а застоюється та заповнює підвали. Подекуди рівень затоплень сягає півметра. А все, що місцеві зберігають у своїх погребах, плаває на поверхні. Люди скаржаться, що така проблема існує вже не перший рік, а чиновники кажуть, що до них за допомогою ніхто не звертався.

Лідія Богутіна може зайти у свій погріб тільки в рибальських чоботах. Цього року рівень води сягнув більш, ніж півметра, тому приміщення почало руйнуватися.

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"Ми стараємося все виймати, ми десь в січні все забираємо, тому що кожного року у нас вода", – зазначила Богутіна.



З такою проблемою зіштовхнулась не лише пані Лідія, а й цілий мікрорайон Черкас – Дахнівка. Аби зберегти все, що зберігають у погребах, люди облаштували спеціальні полиці для банок. Проте через сирість та воду продукти все одно псуються.



Люди говорять: погреби та підвали наповнюються водою, адже місцева річка перегороджена насипами-під’їздами до будинків. У Черкаській мерії кажуть: причини підтоплень не лише у насипах. Проблеми почались одразу після будівництва Кременчуцького водосховища у 60-х.

Для запобігання підтопленню збудовали дренажну канаву та перехід цих річок шляхом утворення каналізації липневої, але, згідно з даними районного правління водних ресурсів, на цій території було заборонено будівництво споруд зі створенням підвальних приміщень. Скарг від жителів району не надходило,

– зазначив в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Танюк.

Вирішити ситуацію може будівництво насосної станції, так кажуть у міськраді. Але для цього місцевим жителям необхідно звернутися зі скаргами у департамент ЖКГ, і тільки тоді фахівці почнуть досліджувати цю проблему.

До слова, у посиленому режимі працюють полтавські рятувальники. Стрімке танення снігу наробило шкоди по всій області. Впродовж доби було більше півсотні викликів. Вода затопила приватні господарства та навіть автошляхи.