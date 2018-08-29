До податкового законодавства можуть внести поправки після виявлених журналістами схем

У податкове законодавство можуть внести нові правки для боротьби з маніпуляціями, які виникли внаслідок попередніх правок. Йдеться про законодавчі зміни в системи податкової оцінки та запуску Єдиної бази даних звітів з оцінки ФДМУ.

Про це після виходу в ефір розслідування програми "Наші гроші" повідомив народний депутат від БПП Максим Курячий – автор правок до Податкового кодексу, які наприкінці минулого року запустили реформу, пише Bihus.info.

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Зазначимо, що в останньому випуску програми журналісти розповіли про нову схему викачування фірмами-"прокладками" грошей з кишень громадян при оформленні оцінки та продажу нерухомості.

Нові правила податкової оцінки мали унеможливити заниження вартості майна при його продажі, а це впливає на податок. Для цього Фонд державного майна створив базу, в якій звіти оцінювачів порівнювались з ринковими цінами.



Приміщення Фонду державного майна

Однак виявилося, що між оцінювачами і Базою втулили сайти-посередники. Вони не надають жодних послуг, а просто передають звіти до фонду та вимагають від оцінювачів та нотаріусів сплачувати за кожен переданий звіт півтисячі гривень. Окрім того, всі три майданчики виявилися технічно пов’язані між собою, а юридично – із народним депутатом Антоном Яценком.



Сайти-посередники, що виступають між оцінювачами і Базою

Після виходу програми в ефір, з редакцією сконтактував Максим Курячий.

Журналісти проаналізували роботу ФДМУ та виявили вузьке місце нового закону – це дуже правильно. Але цим вузьким місцем справді можуть скористатися не добропорядні учасники ринку. У зв’язку з цим я прийняв рішення й готую пропозиції до зміни закону, які в подальшому унеможливлять будь-які маніпуляції на цю тему і взагалі на ринку. Найближчим часом зареєструю законопроект,

– сказав він.

Конкретніше роз’яснити, які саме механізми планують застосувати, нардеп поки не захотів: "Задам інтригу. Але сьогодні ми працюємо над обробленням пропозицій щодо запровадження інституту середньоринкової вартості об’єктів нерухомого майна".

Під час подготовки розслідування Курячий не зміг прокоментувати зловживання, викликані його правками, зазначивши, що він юрист і не знає технічну сторону питання.