До політики досі причетні колишні злодюги, – Мухарський

Культурний діяч Антін Мухарський вважає, що до політики досі причетні люди з хижими звичками – рвати й придушувати. Тобто, за його словами, шахраї і злодюги досі широко представлені у владі.

Про це йдеться в інтерв'ю для сайту 24 каналу: Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись

"Я не хочу всіх огульно називати жлобами й дебілами, бо серед політиків є притомні і нормальні люди, які, на жаль, не так активно й агресивно виступають у публічному середовищі. Але моє спілкування з людьми, які належать до політикуму, було негативним. Зберігається тенденція 90-х років: до політики все ще причетні колишні злодюги, люди з хижими звичками – рвати й придушувати. Ця піна шахраїв і злодюг досі широко представлена у владі", – сказав митець.

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Він також додав, що люди, які ідуть в політику, мусять опускати свій інтелектуальний рівень. Бо є віддзеркаленням свого виборців.

"Розумієте, політик – віддзеркалення свого виборця. А якщо виборець – д*біл з таким інтелектуальним рівнем, який дозволяє брати гречку, відповідно і політики, представляючи їхні інтереси, також стають деградантами", – вважає Мухарський.