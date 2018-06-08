23:21
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 14°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, сьогодні
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, сьогодні
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

До політики досі причетні колишні злодюги, – Мухарський

248 Читать новость на русском
Антін Мухарський
Антін Мухарський / 24 канал

Культурний діяч Антін Мухарський вважає, що до політики досі причетні люди з хижими звичками – рвати й придушувати. Тобто, за його словами, шахраї і злодюги досі широко представлені у владі.

Про це йдеться в інтерв'ю для сайту 24 каналу: Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись

"Я не хочу всіх огульно називати жлобами й дебілами, бо серед політиків є притомні і нормальні люди, які, на жаль, не так активно й агресивно виступають у публічному середовищі. Але моє спілкування з людьми, які належать до політикуму, було негативним. Зберігається тенденція 90-х років: до політики все ще причетні колишні злодюги, люди з хижими звичками – рвати й придушувати. Ця піна шахраїв і злодюг досі широко представлена у владі", – сказав митець.

Читайте також: "Ну як, закінчив АТО за 2 тижні?": що депутати сказали про Порошенка у річницю його інавгурації

Він також додав, що люди, які ідуть в політику, мусять опускати свій інтелектуальний рівень. Бо є віддзеркаленням свого виборців.

"Розумієте, політик – віддзеркалення свого виборця. А якщо виборець – д*біл з таким інтелектуальним рівнем, який дозволяє брати гречку, відповідно і політики, представляючи їхні інтереси, також стають деградантами", – вважає Мухарський.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
сьогодні, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 58
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
сьогодні, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 1754
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сьогодні, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 531
Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
1328
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 746
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук