До пори до часу Росія притримуватиме в рукаві силовий сценарій в усій Україні, – експерт

На початку російської агресії Захід виявився неготовим дати адекватну відповідь на дії РФ. Проте західні країни змінили оцінки агресивної поведінки президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив керівник військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, повідомляє "Апостроф".

"Ще на самому початку захоплення Криму Україні радили бути обережнішою, не провокувати Путіна і так далі. Саме така риторика говорила про те, що Захід не готовий до жорсткого сценарію. Але в міру накопичення ресурсів, зміцнення солідарності в політичних оцінках такого сценарію риторика почала змінюватися. І зараз вже говорять про стримування Росії при збереженні конструктивного діалогу", – констатував експерт.

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Сунгуровський пояснив, що це говорить про те, що західні, в тому числі європейські країни, змінюють оцінки агресивної поведінки Путіна. І в цьому є сенс, оскільки досі ресурсні можливості країн Заходу залишають бажати кращого.

Розуміння Заходом загрози існує, інакше не було б розмов про збільшення оборонних бюджетів до 2% ВВП, не було б мови в європейських країнах про те, що необхідно модернізувати свої збройні сили,

– наголосив експерт.

Він додав, що в Заходу є і розуміння джерел переваги Росії, які полягають в оперативності схвалення та реалізації рішень, здатності швидко зосереджувати, розгортати і нарощувати сили.

"Хоча тут не все однозначно, і де в чому можливості Росії переоцінюються (зокрема в потужності транспортної інфраструктури, в ефективності системи прийняття рішень, достатності ресурсної бази)", – запевнив Сунгуровський.

Експерт також зазначив, що якщо говорити про загрозу великого вторгнення військ Росії в Україну, то "дуже багато чого залежить від нас самих".

Ми бачимо, що Путін від своїх цілей не відмовився. Україна в розумінні Путіна залишається зоною впливу Росії, і відпускати він її нікуди не збирається. Захід на це не хоче йти, оскільки це призвело б до подальшого посилення імперських амбіцій Росії. У цьому сенсі балтійські країни якраз могли б виявитися наступною ціллю,

– пояснив керівник військових програм Центру Разумкова.

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При цьому він зазначив, що Путін розуміє те, що нарощування агресивних дій однозначно призведе до посилення санкцій, від яких Росія страждає досить сильно.

"Тому до пори до часу такий силовий варіант будуть притримувати в рукаві, а замість нього вдаватимуться до тих самих гібридних методів підриву політичної стабільності з використанням маріонеткових сил, "п'ятої колони", розгалуженої агентурної мережі, які існують в Україні", – резюмував експерт.