До Ради, Кабміну та АП заборонено заходити зі зброєю: Порошенко підписав відповідний закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", за яким забороняється допуск осіб зі зброєю до будівель Верховної Ради, уряду та інших органів державної влади.

Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба українського очільника.

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Так, згідно з документом, до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України та щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, щоправда такі обмеження не поширюються на осіб, що здійснюють державну охорону відповідного будинку.

Також зазначається, що до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Додамо, що цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада України підтримала законопроект, який забороняє народним депутатам приходити зі зброєю до будівлі парламенту: свої голоси віддали 263 парламентарі. Вже 21 березня у будівлі українського парламенту було встановлено рамку з металошукачем, через яку мали проходити народні обранці.