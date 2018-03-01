До Ради зігнали спецтехніку, силовиків і автозаки: у наметовому містечку говорять про штурм

До наметового містечка під будівлею Верховної Ради у Києві стягнуто величезну кількість спеціальної техніки та силовиків. У "Русі нових сил" говорять, що, імовірно, готується зачистка.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці політсили.

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"Ми закликаємо силовиків не виконувати злочинні накази Порошенка та не застосовувати будь-яку силу до людей, які перебувають у наметовому містечку. Право на протест є гарантованим Конституцією та не може бути обмеженим бажанням будь-якого державного службовця. Застосування сили з боку правоохоронців – неприпустиме", – підкреслюється у повідомленні.

Крім того, нардеп Семен Семенченко опублікував відео, на якому можна побачити, як під парламент звезли поліцію та загони Національної Гвардії. Також з боку Маріїнського парку стоять машини "швидкої допомоги", пожежні машини та автозаки.

За словами політика, гаками та тросами знесуть встановлений паркан навколо табору. Як підтвердження він навів, що силовики з собою мають кусачки та засоби для демонтажу.

Водночас Семенченко наголосив, що активісти, які перебувають у наметовому містечку, готуються до захисту.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року вже була спроба штурму наметового містечка під Радою, внаслідок чого кілька протестувальників зазнали пошкоджень.