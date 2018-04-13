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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

До Росії повернувся посол ЄС

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Посол ЄС в Росії Маркус Едерер
Посол ЄС в Росії Маркус Едерер / zumapress.com/

12 квітня до Москви повернувся посол ЄС Маркус Едерер. Він був відкликаний менше ніж три тижні тому через загострення відносин між ЄС і Росією у зв’язку зі справою Скрипаля.

Інформацію підтвердили в Європейському союзі, пише Радіо свобода.

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"Він завершив консультації і повернувся на місце роботи, як передбачалося", – про це повідомила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич.

Зазначається, що це перше повернення посла від початку дипломатичної суперечки між Заходом і Росією, в результаті якої були вислані десятки дипломатів з обох боків.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.
Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати.

Теги: Новини політики Новини Росії Видворення російських дипломатів Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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