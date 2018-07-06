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До Савченко посадили співкамерницю

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До Савченко вперше за 4 місяці посадили співкамерницю
До Савченко вперше за 4 місяці посадили співкамерницю / Фото із відкритих джерел

Заступниця голови політсили "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" розповіла про умови утримання нардепа Надії Савченко у СІЗО після того, як вперше побувала у неї на побаченні.

Про це Тетяна Проторченко написала у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, вперше за 4 місяці утримування у СІЗО до Савченко підсадили співкамерницю.

Написала також про побутові умови утримування нардепа: душ раз на тиждень, а на кнопку зливу в туалеті можуть натискати лише конвоїри, бо вона розташована зовні.

Проторченко каже, що також говорила з Савченко про два законопроекти, автором яких є депутатка, і разом опрацювали депутатські звернення та листи громадян.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.

Теги: Новини України Надія Савченко СІЗО
Джерело: 24 Канал
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