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      До складу Інтерполу увійшли дві країни

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      До складу Інтерполу увійшли 2 тихоокеанські республіки
      До складу Інтерполу увійшли 2 тихоокеанські республіки / Capital.ua

      У вівторок, 20 листопада, новими членами Інтерполу стали тихоокеанські республіки Кірібаті та Вануату. Відповідне рішення було ухвалене під час 87-ї Генеральної асамблеї Інтерполу в Дубаї.

      Про це повідомляє сайт міжнародної організації.

      Водночас заявку Косово на вступ в організацію відхилили. На сьогодні до складу Інтерполу входять 194 країни.

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      Під час церемонії представники республіки отримали прапори організації від в. о. президента Кім Чен Янга і генерального секретаря Юргена Стоку. Очікується, що в республіках створять Національні центральні бюро Інтерполу.

      До слова, раніше стало відомо, що Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук, який є віце-президентом організації.

      Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

       

      Теги: Новини політики Інтерпол
      Джерело: 24 канал
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