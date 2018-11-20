До складу Інтерполу увійшли дві країни

У вівторок, 20 листопада, новими членами Інтерполу стали тихоокеанські республіки Кірібаті та Вануату. Відповідне рішення було ухвалене під час 87-ї Генеральної асамблеї Інтерполу в Дубаї.

Про це повідомляє сайт міжнародної організації.

Водночас заявку Косово на вступ в організацію відхилили. На сьогодні до складу Інтерполу входять 194 країни.

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Під час церемонії представники республіки отримали прапори організації від в. о. президента Кім Чен Янга і генерального секретаря Юргена Стоку. Очікується, що в республіках створять Національні центральні бюро Інтерполу.

До слова, раніше стало відомо, що Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук, який є віце-президентом організації.

Що таке Інтерпол? Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.