До смертельної перестрілки у Харкові можуть мати стосунок 4 людини

За кілька годин до смертельної перестрілки біля торгового центру "Восторг" у Харкові головні її учасники люб’язно спілкувалися в одному з кафе. Також поряд з ними перебуває людина з прізвиськом "Хам".

Що відомо про стрілянину в Харкові

Удень 25 жовтня у Харкові сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали щонайменше дві людини – Георгій Ісаков прізвисько "Жора" зазнав серйозне поранення та на місці загинув його права рука Володимир Борох на прізвисько "Тайсон".

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Стріляв у них 47-річний Олексій Титов. Опісля він намагався втекти від поліції на авто Toyota RAV4, проте від'їхав на кілька кілометрів, кинув машину та підпалив її. Також тут він залишив свою зброю. Поліція продовжила переслідувати зловмисника, а коли його наздогнала, той дістав гранату та підірвав себе.

Що відомо про учасників стрілянини у Харкові

Як повідомив журналіст Денис Казанський, за кілька годин до інциденту усі троє люб’язно сиділи у кафе та про щось розмовляли. Також з ними була людина на прізвисько "Хам". Казанський усю цю інформацію супроводив відповідним фото.

За словами журналіста, "Тайсон", "Жора" та "Хам" – лідери харківського злочинного угруповання "Оплот". Його лідером свого часу був "антимайданівець" Євген Жилін, але його кілька років тому застрелили в Росії у кафе "Вітерець".

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Щодо Титова, то він, імовірно, є уродженцем окупованої Горлівки.

Журналістка Ірина Ромалійська розповіла, що Борох "Тайсон" і Ісаков "Жора" були фігурантами справи щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Борох – брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Олександра Лося. За інформацією джерел, Борох оплачував адвокатів Лося. Крім того, Бороха разом із Лосем затримали у 2017 році за справою Вороненкова, але через добу відпустили.

Щодо Ісакова ("Жори"), то він також фігурував у справі про вбивство Вороненкова, але на етапі слідства.

Що стало причиною стрілянини

За словами Казанського, посиденьки у кафе закінчилися конфліктом і перестрілкою серед білого для на стоянці поблизу торгового центру.

Судячи з відео, "оплотівці" атакували Титова та практично впритул почали в нього стріляти. Ймовірно, з травмату, оскільки промахнутися було неможливо, але водночас Титов не тільки не помер, але і відкрив вогонь у відповідь, яким убив Тайсона та поранив Жору. Потім Титов спробував втекти, але його наздогнала поліція та він загинув в результаті вибуху гранати,

– додав журналіст.

Також він дивується, чому досі лідери "Оплоту" взагалі перебувають на волі, ходять Харковом зі зброєю та влаштовують перестрілки днем в людних місцях.

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Додамо, на відео, де зафільмовано момент стрілянини, можна побачити не трьох, а чотирьох людей. Зокрема, коли було, імовірно, вбито Бороха "Тайсон" до його тіла підходять дві людини – одним із них точно є Ісаков "Жора", оскільки він також відстрілювався від Титова, а другим імовірно є вищезазначений "Хам". Після того, як Титов почав у них стріляти з машини, обидвоє розбіглися у різних напрямках.

На відео зі стріляниною можна помітити, що, імовірно, до "Жори" підходить чоловік – можливо, "Хам"

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