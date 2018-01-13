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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

До снігопадів і лютих морозів підготувались на Дніпропетровщині

13:59, сьогодні 286 Читать новость на русском
До снігопадів і лютих морозів підготувались на Дніпропетровщині
До снігопадів і лютих морозів підготувались на Дніпропетровщині / gx.net.ua

Напередодні морозів і снігопадів на Дніпропетровщині відкрили 200 пунктів обігріву, які розташовані в приміщеннях територіальних центрів соцзахисту, медичних закладів, будинків культури та вокзалів.

З 18 січня в Україні очікуються сильні снігопади та хуртовини. А наприкінці січня Україну накриють морози до -25 градусів.

Вже з неділі, 14 січня, в Україні температура повіртря піде на помітне зниження. Тож в Дніпропетровській області у зв'язку з цим розгорнули 200 стаціонарних пунктів обігріву.

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Як зазначили в управлінні цивільної оборони ДніпрОДА, з 18 січня через центральну частину України будуть проходити активні циклони, які призведуть до значного посилення вітру і випадання сильних опадів.

Теги: Новини України Погода Новини Дніпра Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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