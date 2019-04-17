До суду над екс-нардепом Крючковим прийшли невідомі люди з плакатами: фото та відео

Солом'янський суд Києва обирає запобіжний захід колишньому нардепу, голові правління компанії "Енергомережа" Дмитру Крючкову, якого напередодні екстрадували з Німеччини до України. Засідання суду перетворилося на балаган: до будівлі суду прийшли "тітушки" та люди з плакатами.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Згодом люди з плакатами заблокували коридор та кричали "Крючкова – за ґрати", проте правоохоронці вигнали їх на вулиці.

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Хто такий Дмитро Крючков? Це народний депутат 5-го скликання. До проходження у парламент Крючков працював бухгалтером, фінансистом і з лютого по липень 2005 року – заступником голови Рівненської обласної держадміністрації. З квітня 2006-го до листопада 2007 року він був у фракції "Блоку Юлії Тимошенко" та працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. Незабаром він перейшов з БЮТ до "антикризової коаліції" Віктора Януковича. А на дострокових виборах після розпуску парламенту вже не потрапив до Ради.

Сам Крючков наразі перебуває в залі суду. Запобіжний захід йому ще не обрали.



Екс-нардеп Дмитро Крючков

Також до будівлі суду приїхали невідомі люди, які проводять мітинги. З їх слів зрозуміло, що вони не прихильно ставляться до кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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У чому підозрюють Крючкова? В липні 2016 року екс-нардепа оголосили у розшук за справою проти холдингової компанії "Енергомережа". У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. За рік стало відомим, що його затримали у Німеччині, а у травні 2018 року він вийшов з німецької в'язниці під заставу у 100 тисяч євро.



У жовтні 2018 року САП склала письмове повідомлення про підозру Крючкову у заволодінні вже 424 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго" та низки промислових підприємств Запорізької області. Йому також інкримінують зловживання владою або службовим становищем та легалізацію (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом. Отримані відповідно до вищезазначених угод і договорів кошти Крючков використовував на свій розсуд, легалізувавши таким чином отримані злочинним шляхом гроші.