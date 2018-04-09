"До цього моменту ми йшли 20 років": Ляшко заявив, що одружується

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що найближчим часом має намір одружитися. Обраницею політика стала його цивільна дружина Росіта Сайранен, якій він зробив відповідну пропозицію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео, на якому заявляє, що "2 червня йде з Росітою розписуватися".

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"Я зробив своїй Росіті дуже серйозну пропозицію. До цього моменту ми йшли 20 років!" – зауважив у дописі політик.

Крім того на кадрах, сидячи за столом у родинному колі", головний "радикал" України зауважив, що "Росіта довго чекала на цей момент".

"У нас уже дитина скоро буде розписуватися, а ми тільки надумали. 20 років я думав, чи варто це робити. Хотів ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай із іншою. А нам іншої не треба", – підкреслив Ляшко.

Додамо, що лідер РП і Росіта Сайранен виховують доньку Владиславу Горбенко, яка народилася у 2002 році.