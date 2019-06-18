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      До України прислали нового представника США

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      До України прислали нового представника США Вільяма Тейлора
      До України прислали нового представника США Вільяма Тейлора / usembassy.gov

      Тимчасово повіреним у справах США в Україні призначено Вільяма Тейлора. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

      У посольстві США в Києві зазначили, що перед офіційним призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

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      Що відомо про Вільяма Тейлора? Він був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті, а також послом США в Україні та на інших дипломатичних посадах.

      Сам Тейлор зауважив, що з нетерпінням чекає того, щоб очолити команду посольства США.

      Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України,
      – наголосив він.

      Напередодні посольством як тимчасовий повірений керувала Крістіна Квін. Вона повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови місії.

      У травні посольство США оголосило про завершення дипмісії посла Марі Йованович. Вона очолила посольство з серпня 2016 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Києва
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