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До України збирається поважний гість: у Порошенка оприлюднили деталі

4806 Читать новость на русском
Александр Ван Дер Беллен
Александр Ван Дер Беллен / Соцмережі

З 13 березня до України з офіційним візитом прибуде Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен, а супроводжуватиме його потужна делегація представників ділових і бізнесових кіл. Станеться це на запрошення його українського колеги Петра Порошенка. Відлетіти з України політик планує 15 березня.

Про це повідомляє прес-служба очільника України.

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Зазначається, що під час візиту заплановано двосторонні переговори у вузькому колі та у складі офіційних делегацій, а також спільна участь президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес-форуму. Програмою перебування також передбачено відвідування президентом Австрії Львова.

Як підкреслюють у Порошенка, цей візит стане продовженням політичного діалогу на найвищому рівні, який було започатковано під час візиту українського лідера до Відня.

Програма перебування президента Австрії Ван Дер Беленна в Україні:

– 14 березня об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі очільників держав. Місце проведення: площа перед Адміністрацією Президента України у Києві на вулиці Банковій, 11.

– о 12:35 відбудеться зустріч Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена з представниками ЗМІ. Місце проведення: АПУ, вулиця Банкова, 11.

– о 15:15 відбудеться участь Президента України та Федерального Президента Республіки Австрія в роботі українсько-австрійського бізнес-форуму. Місце проведення: готель Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відвідали знаменитий Віденський бал, який традиційно пройшов у головному оперному театрі Австрії. На захід їх запросив президент Австрії Ван Дер Беллен.

Теги: Новини політики Новини Львова Новини України Петро Порошенко Новини Києва Президент України Австрія
Джерело: 24 Канал
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