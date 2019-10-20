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      До України знову приїде місія МВФ: відомо причину

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      Місія МВФ їде в Україну
      Місія МВФ їде в Україну / GettyImages

      За кілька тижнів до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду для того, щоб вивчити бюджет України на 2020 рік.

      Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, передає "Укрінформ". Та наголосив, що важливо показати представникам МВФ, що в новому бюджеті не буде неочікуваних сюрпризів і критичних речей.

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      У Міжнародному валютному фонді хочуть вивчити питання економічного зростання України. Й актуальним залишається відкриття ринку землі, запровадження ринкової ціни на газ та подолання корупції.

      Востаннє місія МВФ побувала в Києві 12-26 вересня 2019 року. Тоді розпочалися переговори про нову трирічну програму підтримки України в межах механізму розширеного фінансування. Після цього в НБУ заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму 5-10 мільярдів доларів.

      Попередня програма кредитування МВФ для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення 3 траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

      blog_ava
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини політики МВФ Бюджет Бюджет 2020
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