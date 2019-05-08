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      До українського політв'язня Балуха не пустили консула: його стан погіршився

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      До українського політв'язня Балуха не пустили консула: його стан погіршився
      До українського політв'язня Балуха не пустили консула: його стан погіршився / crimeahrg.org

      Адвокатка Ольга Дінзе відвідала українського політв’язня Володимира Балуха у виправній колонії РФ у Тверській області.

      Ольга Дінзе повідомила, що українець продовжує перебувати в штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли надуманих причин, пише Кримська правозахисна група у себе на Facebook-сторінці.

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      Володимир Балух тепер повинен вийти з ШІЗО 19 травня. За словами адвокатки, український політв’язень, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я помітно погіршився.

      В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок,
      – додала Дінзе.

      Більше того, представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха. Причиною відмови у колонії назвали те, що Балух є громадянином Росії. Однак жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.

      Що відомо про Володимира Балуха? Український політв’язень, якого ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року в його будинок у Криму. Жорстких репресій він зазнав через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Чоловік відмовився також від паспорта РФ.

      Окупаційна влада заявила, що нібито знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім щоразу збільшували цей термін.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів.

       

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      Теги: Новини Росії Новини України Володимир Балух Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники Анексія Криму Новини Криму
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