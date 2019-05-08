До українського політв'язня Балуха не пустили консула: його стан погіршився

Адвокатка Ольга Дінзе відвідала українського політв’язня Володимира Балуха у виправній колонії РФ у Тверській області.

Ольга Дінзе повідомила, що українець продовжує перебувати в штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли надуманих причин, пише Кримська правозахисна група у себе на Facebook-сторінці.

Читайте також: Росіяни у Москві протестували через арешти українців: фото

Володимир Балух тепер повинен вийти з ШІЗО 19 травня. За словами адвокатки, український політв’язень, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я помітно погіршився.

В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок,

– додала Дінзе.

Більше того, представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха. Причиною відмови у колонії назвали те, що Балух є громадянином Росії. Однак жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.

Що відомо про Володимира Балуха? Український політв’язень, якого ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року в його будинок у Криму. Жорстких репресій він зазнав через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Чоловік відмовився також від паспорта РФ.



Окупаційна влада заявила, що нібито знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім щоразу збільшували цей термін.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів.