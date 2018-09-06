До Умані з'їжджаються хасиди з усього світу для святкування іудейського Нового року

Умань, що на Черкащині, готується до навали паломників. Хасиди з усього світу їдуть на святкування іудейського Нового року. Цьогоріч у місті очікують близько 35 тисяч паломників.

Від початку тижня в Умані – практично бойова готовність. До святкування іудейського Нового Року ще кілька днів. Але перші паломники почали з'їжджатись ще минулого тижня. До міста вже прибули 4,5 тисячі іудеїв.

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Ще з понеділка місто охороняє посилений загін поліції. Поліцейські, серед яких уперше є й жінки, працюють у цілодобовому режимі у дві зміни. Усього майже 600 правоохоронців, і це більше, ніж у попередні роки.

Ми посилили групи кінологами, вибухотехніками. Також в цьому році планується приїзд близько 35 тисяч паломників,

– заявив начальник Нацполіції в Черкаській області Валерій Лютий.

Ще одна уманська новинка – мобільний пункт прийому платежів за комунальні послуги безпосередньо в районі паломництва. Іноземці приємно вражені, кажуть – це нововведення значно спрощує процедуру розрахунків.



До Умані прибули 4,5 тисячі іудеїв

Однак головна навала паломників ще попереду. Цього року Новий 5778 рік за іудейським календарем хасиди відзначатимуть з 9 до 11 вересня.

Чому хасиди святкують новий рік в Україні?Рош Гашан в Умані святкують тільки представники окремої течії хасидів – брацлавської. Традиція завдячує похованню у місті засновника цієї течії, ребе Нахмана, відомого юдейського релігійного діяча. Хасиди вірять, що зустріч Нового Року біля його могили зробить наступний рік щасливішим та успішнішим.