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До уваги фотолюбителів: Samsung розробив унікальну камеру для смартфонів

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Південнокорейський технологічний гігант Samsung зареєстрував патент на камери для смартфонів, які обертаються. Суть інновації полягає у тому, що пристрій буде повертатися у різні боки та може замінити дві камери гаджету.

Як пише ресурс Techno Android, відповідний патент міститься у базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності під номером US10070062.

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Відповідно до оприлюднених даних, оптична стабілізація зображення та фокусування значно покращаться, відтак камера буде обертатися навколо смартфону за принципом обертових дверей.

Водночас вона зможе самостійно змінювати кут нахилу, переміщатися перпендикулярно до інших частин смартфону, а також розпізнавати об'єкти або осіб, які рухаються, та розрахувати відстань до них.

На думку фахівців, технологія також дасть можливість значно заощадити місце на екрані та прибрати з гаджетів "моноброву", яку було скопійовано в iPhone X. Також експерти припускають, що такі камери у подальшому застосовуватимуться не лише у смартфонах, а у планшетах і навіть у гарнітурі віртуальної реальності.

Нагадаємо, на початку серпня компанія Samsung запатентувала особливий олеофобний матеріал, який може відновлюватися після подряпин і потертостей.

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Теги: Техно Фотоновини Смартфони Ґаджети Інформаційні технології Samsung
Джерело: 24 Канал
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