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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

До Верховної Ради вносили щойно пошитий прапор, – спогади сучасника про історичний день

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23 серпня українці відзначають День державного прапора. Рівно 27 років тому група народних обранців внесла український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Сьогодні ця національна реліквія зберігається в українському парламенті.

В День прапора України біля стягу збиралися ті, хто тримав його 27 років тому. Вони називають себе щасливим поколінням, бо будували незалежну Україну.

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"Ми з тодішнім головою секретаріату Віктором Бурлаковим випрасовували прапор, щойно пошитий. І тоді ми його занесли до ВР, навпроти мене йшов В'ячеслав Чорновіл", – згадав народний депутат України кількох скликань Микола Поровський.

Окрім тематичної картини "Державотворення", у залі Верховної Ради є ще дві. Вони тут тимчасово, на одній Андрій Краснощоков зобразив Івана Мазепу. На іншій – гетьмани Батурина, авторства Ольги Ковтун. Вони символізують незламність духу українського народу та споконвічне прагнення до незалежності.

Ідея створення цієї роботи народилася після поїздки до Батурина. Там планували зробити музей, ця робота мала бути там, але не так все склалося,
– розповіла художниця Ольга Ковтун.

Завдяки мистецтву споруджена за радянських часів будівля стає більш українською. Аби звичайні перехожі змогли побачити жовто-блакитний прапор і зміну почесної варти вперше за роки незалежності відчинили двері Верховної Ради. Щоправда, заходити до приміщення не можна, дозволили лише споглядати зовні.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України День Незалежності Новини Києва Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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