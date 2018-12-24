До війни зараз готові і Росія, і Україна, ескалація конфлікту не виключена, – військовий експерт

На сьогодні до повномасштабної війни готові і Україна, і Росія. При цьому якщо ескалації ситуації не буде до кінця січня, значить війна розпочнеться не взимку.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер, коментуючи заяву спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера про те, що Росії потрібен привід для агресії.

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В принципі, до війни зараз готові все – і Росія, і Україна. Питання в тому, буде зимова війна чи ні. Але ймовірність така існує. Про це свідчать і дані розвідки, і концентрація сил та засобів сторін. Тому ескалація конфлікту не виключена. Але якщо цього не станеться до кінця січня, значить, зимової кампанії вже і не буде,

– прогнозує військовий експерт.

Він пояснив свою думку тим, що на Донбасі моторошні дороги – вузькі і в поганому стані. Тому найоптимальніші варіанти для пересування військової техніки – це або літо, коли бруд засихає, або зима, коли він замерзає.

"Також обговорюється зараз можливість ескалації на азовському узбережжі – РФ зацікавлена ​​у витісненні українських сил з цього регіону. Останні в свою чергу мінують дороги, проводять мобілізацію. Інша справа, що Азов – це мілководдя, використовувати Чорноморський флот РФ буде складно", – зауважив Фельгенгауер.

Він зазначив, що Росії нескладно буде знайти формальний привід для чергового нападу на Україну.

До можливого зіткнення готові всі. Через це ситуація дуже нервова. Якщо в Росії приймуть рішення про нову агресію проти України, привід завжди знайдеться. Спровокувати якісь перестрілки – не так складно. Потім вони наростатимуть – і пішло-поїхало. Питання тільки в тому, представлять це як похід "ополченців" з "відпускниками", чи буде повноцінне російське втручання з авіацією і флотом? Можливо, буде операція російських сил під прикриттям так званих ополченців, як у Дебальцевому,

– припустив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в останні дні грудня Президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Кримом. Прем'єр України Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов назвали слова Лаврова маячнею. Проте російські пропагандисти не відступили та в деталях описали вигадані 5 можливих варіантів наступу України на РФ.