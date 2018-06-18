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До в'язниці можна пройти і по трамвайному квитку, якщо вам "старший дядько" дозволить, – Фейгін

43 Читать новость на русском
До в'язниці можна пройти і по трамвайному білету, якщо вам "старший дядько" дозволить, – Фейгін
До в'язниці можна пройти і по трамвайному білету, якщо вам "старший дядько" дозволить, – Фейгін / ua.krymr.com

Юрист Романа Сущенка Марк Фейгін розповів, з яких причин українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до політв'язнів, які наразі знаходяться в Росії.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами юриста, ще в п’ятницю, 15 червня, український омбудсмен отримала відповідний дозвіл судді, який абсолютно офіційно затвердив її відвідання політв’язнів.

Але її не впустили тільки через те, що перемовини Денісової з Москальковою зайшли в тупик, і вона не погодила відвідання Денісовою українських політв'язнів, не дивлячись на всі розпорядження,
– заявив Фейгін.

Український омбудсмен Людмила Денісова
Український омбудсмен Людмила Денісова

Він зазначив, що Денісова вранці цю заяву здала і її спочатку хотіли впустити. "Після відвідин Романа Сущенка, я наголосив, що хочу скоротити своє побачення з політв’язнем, щоб омбудсмен мала час поспілкуватися з Сущенком. Мені відповіли, що вони спробують це зробити", – розповів юрист.

Ви маєте зрозуміти, як працює ця система в Росії. Взагалі, до в'язниці можна пройти і по трамвайному квитку, якщо вам "старший дядько" дозволить. Керує всім ФСБ, тому вони можуть дати вказівки саме тюрмі, як правильно вчинити. Омбудсмен може мати хоч 100 документів, але її не впустять, поки зверху її візит до будь-якого українського політв'язня не погодять,
– прокоментував Фейгін.

Він також запевнив, те, що Денісова поставила ультиматум: поки вона не зможе відвідати Романа Сущенка, російський омбудсмен Москалькова не зможе зустрітися з керівником "РИА новости Украина" Кирилом Вишинським, може позитивно повпливати на ситуацію. "Москалькову хвилює тільки Вишинський, адже вона має якісь постанови з Кремля саме щодо нього", – відповів юрист.

Тому, що Людмилу Денісову не пустили до політв'язнів є два пояснення: по-перше, це просто так зване глузування з українського омбудсмена. Таке відношення є майже до кожного українського депутата чи чиновника. По-друге, Москалькова нічого не вирішує, вона в Кремлі по суті ніхто. Адже з Путіним може поговорити оточення з людей 10, і Москалькова до нього не входить,
– відповів Фейгін.

Юрист зазначив, що Москалькова боїться допустити помилку щодо політики з Кремлем, тому й вигадує про "дорожні карти".

Фейгін також додав, що український політв'язень Роман Сущенко все ще так само міцно тримається.

До слова, Президент України Петро Порошенко каже, що питання звільнення українських заручників, яких незаконно утримують у Росії, він порушує під час усіх міжнародних переговорів.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини політики Роман Сущенко Новини Росії
Джерело: 24 канал
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