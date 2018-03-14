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До в'їзду у місто принесли труну: у Смілі люди вийшли на вулицю з вимогою ремонту дороги

23:59, 14 березня 869 Читать новость на русском

Активісти принесли на дорогу труну, а у великі ями поклали старі шини. Таким перформансом жителі Сміли на Черкащині намагалися привернути увагу до дірявих шляхів у місті.

Головну дорогу Сміли вимагають відремонтувати вже три роки. Однак, за цей час не спромоглися зробити навіть ямкового ремонту.

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У мерії кажуть: немає на це грошей. І рекомендують звернутися до керівництва області.

Отак у місті сміла (встановлючи попереджувальні таблички – 24) ми ремонтуємо дороги, але не ремонтуємо, а попереджаємо водіїв, що там глибина ями може буть до півметра, що можна там залишитись і не виїхати,
– обурюється мітингувальник Олександр Ротань.

"Держава має думати про ці дороги, я не проти співфінансування, і про це ведеться розмова. Вчора приїжджали експерти, дивилися, сказали буде експертна оцінка, і як тільки буде експертна оцінка – ми виїжджаємо туди", – прокоментував виконуючий обов'язків міського голови міста Сміла Костянтин Синьогуб.

Теги: Новини України Новини Черкас Держслужба автодоріг
Джерело: 24 Канал
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