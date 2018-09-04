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До яких дій вдається Росія на Донбасі після вбивства Захарченка

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Росія посилює боєздатність своїх підрозділів на Донбасі після вбивства Захарченка
Росія посилює боєздатність своїх підрозділів на Донбасі після вбивства Захарченка / Фото з відкритих джерел

Після загибелі ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка у Донецьку, Росія значно посилює боєздатність своїх передових підрозділів на окупованому Донбасі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані розвідки, передає прес-служба відомства.

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Командування російських окупаційних військ під виглядом забезпечення бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ у зв’язку з вбивством ватажка терористичного угрупування О. Захарченка, суттєво посилило боєздатність передових підрозділів. Зокрема, мінометні та артилерійські батареї противника приховано у нічний час доби зайняли раніше обладнані бойові позиції та провели тренування по управлінню вогнем чергових розрахунків. Крім того, вздовж лінії розмежування окупантами здійснено додаткове мінування ділянок місцевості та зайнято позиції новоприбулими снайперськими підрозділами,
– наголосив Гуцуляк.

Він зауважив, що так звані військові передових підрозділів окупантів проявляють невдоволення діями свого командування. Вони побоюються зростання кількості втрат внаслідок підриву на встановлених ними ж додаткових мінних полях в авральному порядку, та провокування контрснайперських заходів у відповідь, на зростання інтенсивності обстрілів позицій ЗСУ прибулими снайперами з числа окупаційних військ.

Також, речник Міноборони підкреслив, що російське командування інтенсивно нав’язує особовому складу передових підрозділів інформацію про нібито підготовку Об’єднаних сил до активізації бойових дій.

"Серед так званих військовослужбовців противника з метою запобігання зниження рівня морально-психологічного стану та недопущення масового самовільного залишення частин, посилено проводяться виховні заходи із залученням офіцерів Головного воєнно-політичного управління МО РФ, яке було створено 30 липня 2018 року", – додав Гуцуляк.

Нагадаємо, 2 вересня у Донецьку відбулося прощання з ватажком проросійських бойовиків Олександром Захарченком в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка. Його ховали у закритій труні, а на церемонії приїхали чиновники з окупованого Криму, Росії та самі донеччани.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Новини політики Новини Росії Міністерство оборони України Зброя
Джерело: 24 Канал
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