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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      До яких країн жителі України у 2019 році зможуть їхати без закордонного паспорта

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      Аваков назвав країни, до яких можна буде їхати без закордонного паспорта, маючи лише ID-картку
      Аваков назвав країни, до яких можна буде їхати без закордонного паспорта, маючи лише ID-картку / Соцмережі

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконує, що в Україні вже видано понад 5 мільйонів ID-карток (пластиковий документ, що прийшов на зміну паперовому паспорту). За його словами, найближчим часом українці з таким типом документу зможуть без віз відвідати щонайменше 6 країн.

      Про це очільник МВС розповів у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

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      "В Україні вже видано понад 5 мільйонів ID-карток. Так, є складнощі перехідного періоду – на місцях у ЖЕКах, бракує кардридерів, і людина змушена носити з собою додатковий папірець із пропискою", – зауважив він.

      За його словами, зараз Кабмін вирішує, щоб зобов'язати ЖЕКи на місцях мати ці пристрої для зчитування інформації.

      "Але зате ви можете за ID-карткою відвідувати без закордонного паспорта Туреччину, Грузію та Катар, а найближчим часом до цього переліку додадуться і країни Балтії (Естонія, Латвія та Литва – 24 канал)", – підсумував Аваков.

      Аваков, безвіз, ID-картки, закордон, МВС, закордонний паспот

      Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про безвізовий режим. Також без віз українці можуть відвідувати й Таїланд. Водночас офіційний Київ планує найближчим часом отримати безвіз і з боку Південної Кореї

      Що таке ID-картка? Це внутрішній паспорт громадянина України у формі пластикової картки з електронним носієм (чіпом), де про особу міститься і візуальна інформація, і така, що її можна прочитати лише на електронному носії.

      Теги: Новини України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Безвізовий режим Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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