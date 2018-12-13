09:12
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      До яких проблем може призвести відсутність жирів у раціоні

      266 Читать новость на русском
      До яких проблем може призвести відсутність жирів в раціоні
      До яких проблем може призвести відсутність жирів в раціоні / sousas.com

      Мріючи про ідеальну фігуру, жінки часто відмовляються від їжі, що містить жири, натомість вони дотримуються суворої дієти.

      Дієтолог Світлана Фус розповіла про наслідки такого харчування в Instagram.

      Читайте також: Навіщо замочувати горіхи перед тим, як їх їсти

      Користь жирів для організму неоціненна, вони є свого роду пальним для організму. Жири захищають внутрішні органи від травм, оберігають людину від переохолодження, беруть участь у процесах росту.

      А от дефіцит жирів може призвести до таких проблем:

      • сухість, в'ялість і лущення шкіри;
      • поганий настрій і агресія;
      • швидка втомлюваність;

      via GIPHY

      • проблеми з концентрацією уваги, порушення пам'яті;
      • почуття голоду, що з'являється незабаром після їжі;
      • відчуття постійного холоду;
      • погіршення зору;

      via GIPHY

      • порушення в роботі серцево-судинної системи;
      • порушення водного обміну в організмі;
      • підвищення холестерину в крові.

      Саме тому дієтолог радить не відмовлятися від жирів у своєму раціоні.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 104
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 143
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 259
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 409
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 5266
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук