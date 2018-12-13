До яких проблем може призвести відсутність жирів у раціоні

Мріючи про ідеальну фігуру, жінки часто відмовляються від їжі, що містить жири, натомість вони дотримуються суворої дієти.

Дієтолог Світлана Фус розповіла про наслідки такого харчування в Instagram.

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Користь жирів для організму неоціненна, вони є свого роду пальним для організму. Жири захищають внутрішні органи від травм, оберігають людину від переохолодження, беруть участь у процесах росту.

А от дефіцит жирів може призвести до таких проблем:

• сухість, в'ялість і лущення шкіри;

• поганий настрій і агресія;

• швидка втомлюваність;

• проблеми з концентрацією уваги, порушення пам'яті;

• почуття голоду, що з'являється незабаром після їжі;

• відчуття постійного холоду;

• погіршення зору;

• порушення в роботі серцево-судинної системи;

• порушення водного обміну в організмі;

• підвищення холестерину в крові.

Саме тому дієтолог радить не відмовлятися від жирів у своєму раціоні.

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