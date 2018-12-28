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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      До якої небезпечної хвороби може призвести вживання солодких напоїв

      388 Читать новость на русском
      Чим небезпечне вживання солодких напоїв
      Чим небезпечне вживання солодких напоїв / pexels.com

      Вчені з США провели дослідження та встановили, що високий рівень вживання солодких напоїв сприяє розвитку хронічної хвороби нирок.

      Про це пише медичний портал MedicalXpress.

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      У дослідженні взяли участь понад трьох тисяч людей. Тривав експеримент дев’ять років. Усі учасники заповнювали анкету, у якій вказували дані про харчову поведінку, тобто, яку їжу вони вживають та як часто.

      Впродовж цього часу у 6% учасників (185 людей) виявили хронічну хворобу нирок

       
      Хронічна хвороба нирок – що це?
      Це ураження нирок, внаслідок якого порушується структура або функції нирок. Діагноз встановлюється, якщо протягом трьох місяців у людини виникають зміни у сечі або ж змінюється швидкість об'єму сечі, що утворюється в нирках за одиницю часу.

      Експеримент показав, що ті, хто частіше вживав содову і підсолоджені фруктові напої, мали підвищений ризик захворювання. Третина добровольців, яка споживала ці напої більше, ніж інші продукти, мала підвищений ризик розвитку хронічної хвороби нирок – 61%.

      Вчені виявили, що на розвиток цієї хвороби впливає і вживання води. Проте такий результат дослідники пояснюють тим, що учасники мали на увазі підсолоджену та ароматизовану воду.

      Чим небезпечне вживання солодких напоїв
      Чим небезпечне вживання солодких напоїв

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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