До якої небезпечної хвороби може призвести вживання солодких напоїв

Вчені з США провели дослідження та встановили, що високий рівень вживання солодких напоїв сприяє розвитку хронічної хвороби нирок.

Про це пише медичний портал MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь понад трьох тисяч людей. Тривав експеримент дев’ять років. Усі учасники заповнювали анкету, у якій вказували дані про харчову поведінку, тобто, яку їжу вони вживають та як часто.

Впродовж цього часу у 6% учасників (185 людей) виявили хронічну хворобу нирок

Хронічна хвороба нирок – що це? Це ураження нирок, внаслідок якого порушується структура або функції нирок. Діагноз встановлюється, якщо протягом трьох місяців у людини виникають зміни у сечі або ж змінюється швидкість об'єму сечі, що утворюється в нирках за одиницю часу.

Експеримент показав, що ті, хто частіше вживав содову і підсолоджені фруктові напої, мали підвищений ризик захворювання. Третина добровольців, яка споживала ці напої більше, ніж інші продукти, мала підвищений ризик розвитку хронічної хвороби нирок – 61%.

Вчені виявили, що на розвиток цієї хвороби впливає і вживання води. Проте такий результат дослідники пояснюють тим, що учасники мали на увазі підсолоджену та ароматизовану воду.



Чим небезпечне вживання солодких напоїв

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