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      До законопроєкту про ринок землі внесли понад 2 000 правок

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      Понад 2 000 правок внесли у законопроєкт про ринок землі / pixabay.com

      Народні депутати подали 2 000 правок до прийнятого у першому читанні законопроєкту №2178-10 про впровадження ринку землі.

      Депутат Микола Сольський під час брифінгу розповів, що змін та ідей багато. Загалом народні обранці подали понад 2 тисячі правок, а "може й 3 тисячі".

      Важливо: Закон про землю: за і проти

      За словами Сольського, для того, щоб перерахувати та узагальнити депутатські правки потрібен певний час.

      Вже після цього комітет почне розглядати правки та ухвалить рішення щодо того, чи рекомендувати законопроєкт до другого читання.

      Основні зміни, окрім технічних, звичайно ж, стосуються концентрації (земель,якими може володіти одна особа – ред. 24 канал) та участі у ринку іноземців,
      – додав депутат.

      Зауважимо, що 64% українців не підтримують рішення Верховної Ради про впровадження ринку землі. Позитивно дії парламенту оцінили ще 29%. Щодо референдуму, то 59% українців проголосували б проти продажу землі, а 22% – проголосували б за.

      Про це свідчать дані соціологічного досілідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

      До теми: ЄС не вимагає від України дозволити іноземцям купувати землю, – посол ЄС Маасікас

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      не більше 8% землі в області;
      не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ринок землі Законодавство Верховна Рада Гроші
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