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      До збірної України буде викликаний ряд нових футболістів, – Андрій Шевченко

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      Андрій Шевченко розповів про найближчі плани збірної України
      Андрій Шевченко розповів про найближчі плани збірної України

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів в інтерв'ю про футболістів команди і найближчі плани національної збірної.

      Про це він заявив в ефірі телеканалу "2+2".

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      Ряд нових гравців буде викликаний, хочу подивитися. Тому що зараз дві такі ігри, які дозволяють десь ризикувати, на нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, будемо грати проти хорошої команди. Туреччина – теж дуже хороша команда. Думаю, будемо викликати нових молодих футболістів, давати їм шанс. У нас буде одна сильна команда, а там подивимося далі. Наступний рік – дуже напружений,
      – сказав Андрій Шевченко.

      Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

      Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко вирішив викликати у збірну України молодого хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Спорт
      Джерело: 24 Канал
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