До збірної України буде викликаний ряд нових футболістів, – Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів в інтерв'ю про футболістів команди і найближчі плани національної збірної.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "2+2".
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Ряд нових гравців буде викликаний, хочу подивитися. Тому що зараз дві такі ігри, які дозволяють десь ризикувати, на нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, будемо грати проти хорошої команди. Туреччина – теж дуже хороша команда. Думаю, будемо викликати нових молодих футболістів, давати їм шанс. У нас буде одна сильна команда, а там подивимося далі. Наступний рік – дуже напружений,
– сказав Андрій Шевченко.
Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.
Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко вирішив викликати у збірну України молодого хавбека "Динамо" Миколу Шапаренка.
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