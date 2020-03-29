До злиття відео з Єрмаком може бути причетний його затятий ворог Богдан, – Бутусов

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у мережі відео, як голова Офісу Президента Андрій Єрмак начебто "барижить" державними посадами через свого брата. Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео може бути причетним колишній голова ОП Андрій Богдан.

На думку джерел з оточення Єрмака, інформація проти нього і його брата поширюється його затятим ворогом Андрієм Богданом, екс-главою Офісу Президента. Таку думку головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов написав у своєму фейсбуці.

Як це було Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака

Річ у тім, що предмет їхнього сконфлікту, зазначає Бутусов, боротьба за владу у столиці. І це лише один з кроків розпочатої війни.

Найближчим часом Лео Герос, за нашими даними, викладе ще одну порцію відео,

– пише Бутусов.

Єрмак начебто "барижить" держпосадами – дивіться відео

Бутусов також нагадав, що Лерос входив до групи депутатів, які влаштували "внутрішній супротив" плану Єрмака на Донбасі. 19 депутатів публічно висловилися проти Мінського протоколу , який підписав Єрмак. Нагадаємо, за цим документом у дорадчий орган зможуть увійти 10 представників окупанта.

Що на це каже сам Єрмак

Голова Офісу Президента написав у фейсбуці, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Він хоче, щоб провели дослідження достовірності відео, а також того, як воно опинилося у Лероса.

Я хочу, щоб було проведене розслідування обставин здійснення записів, передусім їх достовірності, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Лероса,

– написав Єрмак.

За його словами, його брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО як доброволець. Єрмак зазначив, що він і його родина – чесні і порядні люди.