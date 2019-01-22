До "Зорі" перейшов український півзахисник, який виступав за російський "Анжі"

До луганської "Зорі" повернувся півзахисник Ігор Чайковський, який вже двічі виступав за "чорно-білих". Останнім клубом українця був російський "Анжі".

За повідомленням луганського клубу, Ігор Чайковський підписав контракт з командою строком на два з половиною роки. Гравець вже проходить збори разом з командою.

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Варто зазначити, що це вже третій раз, коли Ігор Чайковський виступатиме за "Зорю". Раніше гравець уже виступав у складі "чорно-білих" і провів в "Зорі" загалом 5 років.

Футболіст перейшов в команду в 2010-му році на правах оренди (належав донецькому "Шахтарю"). На початку 2011 року перейшов на правах оренди до маріупольського "Іллічівця", де провів півтора року. Перед початком сезону 2012/13 "Іллічівець" викупив контракт гравця, але вже в кінці серпня 2012 року Чайковський був відданий в оренду до луганської "Зорі". Влітку 2013 року підписав із "Зорею" повноцінний контракт, розрахований на три роки. Влітку 2017 року перейшов до російського клубу "Анжі" з Махачкали.

За весь час Чайковський зіграв за луганчан 155 матчів і забив три голи.

До слова,це вже другий гравець з російського чемпіонату, кий вернувся в "Зорю". Перед тим луганський клуб підписав контракт з нападником Пилипом Будківським, який теж свого часу виступав за "Анжі".