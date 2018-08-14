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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доба до матчу за Суперкубок УЄФА: тренери заявили про готовність до бою

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Уперше за 43 роки за Суперкубок Європи змагатимуться команди не просто з однієї країни, а й навіть з одного міста.

Мова йде про "Реал" та "Атлетіко" – команди, які обидві представляють столицю Іспанії, місто Мадрид. 

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"Атлетіко" вигравав Суперкубок у 2010 та 2012 роках, тож тепер намагатиметься виграти утретє.

Лопетегі сповідує інший стиль гри, ніж Зідан. Його команди високо пресингують і намагаються контролювати гру на половині поля суперника. Він так грав зі збірною Іспанії і приніс свою філософію у мадридський "Реал",
– розповів головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

"Реал" ж може встановити рекорд, адже у випадку перемоги цей трофей стане для клубу п'ятим.

Реал, Атлетіко
Хулен Лопетегі та Дієго Сімеоне – головні тренери "Реала" і "Атлетіко"

Тільки іспанська ж "Барселона" і італійський "Мілан" мають таку ж кількість перемог у фіналах цього змагання.

Вигравати трофеї – завжди важливо для "Реала". У будь-якому турнірі, де ми беремо участь. Така наша мета на сезон. І матч проти "Атлетіко" не буде вийнятком,
– підкреслив головний тренер "Реала" Хулен Лопетегі.

Перший офіційний матч без Кріштіану Роналду "Реал" проведе у середу, 15 серпня. І це буде матч саме за Суперкубок Європи.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 канал
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