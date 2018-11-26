Доба на Донбасі: бойовики зазнали значних втрат

Упродовж минулої доби, 25 листопада, ситуація в районі проведення бойових дій залишалася цілком контрольованою. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

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У дев’яти випадках противник застосував заборонене Мінськими угодами озброєння.

Ворог обстрілював боронні укріплення в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз – у районі Луганського.

Два українських військовослужбовці отримали поранення у ході бойових дій. За даними розвідки чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників – отримали поранення.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.