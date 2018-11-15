Доба на Донбасі: бойовики значно активізувалися після псевдовиборів

Впродовж минулої доби проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Бойовики значно активізувалися у порівнянні з минулим тижнем. Бійці ЗСУ зазначали, що під час так званих псевдовиборів та 2-3 дні після бойовики вели себе доволі тихо, зменшивши кількість обстрілів, зараз же вони гатять по всій лінії зіткнення.

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Противник п’ять разів застосував заборонене Мінськими угодами озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів гранатометів різних систем.

Окрім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції поблизу хутора Вільний. Зокрема, такі же міномети бойовики застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару.

Внаслідок бойових дій, один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовиборинових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.